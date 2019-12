Rappende meester Hidde geeft gouden tips voor het perfecte Sinterklaasgedicht

Ja. Hoe goed ken je de persoon?

Schrijf gewoon op wat je weet en hou je niet in. Bedenk wel wie er nog meer bijzitten en hoe ver je in je grapjes kan gaan. Maar beter op het randje dan in veilig gebied blijven, dat is ook zo in rap. Als iedereen het al weet of als het voorspelbaar is, wordt er minder naar geluisterd. Dus dat zal de aandacht van de gasten toch minder boeien, is mijn ervaring. Tip: een paar zinnetjes over andere aanwezigen kan altijd en houdt het gedicht afwisselend!