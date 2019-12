Beverwijker (53) opgepakt na megavondst zwaar illegaal siervuurwerk in garage

De politie kwam de man op het spoor nadat diverse anonieme tipgevers hun zorgen hadden geuit via Meld Misdaad Anoniem. Toen de politie zijn woning aan de Beeckzanghlaan doorzocht, troffen ze in totaal 13 flowerbeds van 45 kilo per stuk aan.

Hoewel flowerbeds niet per definitie illegaal zijn, geldt dat voor deze exemplaren wel. Particulieren mogen (het hele jaar door) maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben, wat betekent dat bezit van een van de hierboven beschreven flowerbeds in strijd met de wet is.

24 keer meer dan toegestaan

De 13 flowerbeds wegen in totaal een luttele 600 kilo, wat betekent dat 'de verdachte dus 24 keer de maximaal toegestane hoeveelheid vuurwerk in zijn bezit' had. Hij is na verhoor op het bureau naar huis gestuurd, maar blijft wel verdachte.

Gisteren werden in ook Castricum al grote hoeveelheden illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel daarvan - eveneens zwaar Chinees siervuurwerk - werd aangetroffen in een bestelbusje en is in beslag genomen. Ook in een woning aan de Castricumse Lindenlaan trof de politie honderden kilo's aan.