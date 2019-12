Overval op winkel Amsterdam Nieuw-West: gewapende man op de vlucht

Een winkel op het Lambertus Zijlplein in Amsterdam Nieuw-West is vanmorgen overvallen.

De dader dreigde met een wapen en is na de overval gevlucht. Hij heeft volgens de politie een lichtgetinte huidskleur en draagt een zwarte pet. Hij had een zwarte broek, een witte jas en zwart-witte (sport)schoenen aan.

Op het plein vonden de afgelopen jaren al veel overvallen plaats. Mede daarom is er in 2015 besloten om cameratoezicht in te stellen.

Wie de overvaller ziet wordt gevraagd direct 112 te bellen.