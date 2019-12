De Peiling: Openbaar vervoer in Amsterdam wordt duurder

Een rit met het openbaar vervoer in de regio Amsterdam wordt duurder. In 2020 stijgen de prijzen met 2 tot 3 procent. Amsterdam heeft in vergelijking met andere Europese steden nu al duur openbaar vervoer. Wat vind jij van deze prijsstijging?

Betaald parkeren In het centrum van Amsterdam kost betaald parkeren tegenwoordig 7,50 euro. Jakob Wedemeijer, stadsdeelbestuurder in Zuidoost, het stadsdeel waar de gemeente het betaald parkeren fors wil uitbreiden, uit ook zijn zorgen op Twitter.

Wat vind jij?

Het openbaar vervoer in Nederland is al aardig aan de prijs. In vergelijk met veel andere Europese steden betaal je hier fors meer voor een ritje met tram, bus of metro. Wat vind jij van alweer een tariefstijging? We horen het graag!