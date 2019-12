Twee paarden overleden bij stalbrand in Halfweg

HALFWEG - Bij de stalbrand aan de Batterijweg in Halfweg zijn twee paarden om het leven gekomen. Een derde paard is dusdanig gewond geraakt, dat er ook gevreesd wordt voor zijn leven.

"Verschrikkelijk om mensen te moeten bellen dat hun paard dood is"

Quote

Op het terrein worden paarden van allerlei eigenaren uit de omgeving gestald. De beheerder van de stal is enorm van slag door de gebeurtenis. "Echt verschrikkelijk om mensen te moeten bellen dat hun paard dood is", vertelt hij.

De brand smeult nog altijd na. Het stallencomplex is grotendeels verwoest.

Mogelijk aangestoken

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend, maar de beheerder heeft wel een vermoeden. "Ik denk dat het is aangestoken, maar ik heb geen idee door wie", aldus de beheerder.

"Ik wil alleen maar zeggen: mochten mensen een probleem met ons hebben, laat de paarden dan in ieder geval met rust."