Extra les voor scholieren in probleemwijken Zaandam

Leerlingen van zes basisscholen uit de Zaandamse probleemwijken Poelenburg en Peldersveld krijgen vanaf komend kalenderjaar extra les. Het extra onderwijs is bedoeld om hun kansen in de maatschappij te vergroten.

De extra lessen worden gegeven op de Windroos, de Kleurenpracht, de Horizon, Paus Joannes, Tamarinde en de Gouw. Vanaf 1 januari 2020 gaat het om 2,5 uur extra per week, maar het streven is om dat uit te bouwen naar 10 uur per week.

"We willen een goede toekomst voor alle Zaanse kinderen, ook in Poelenburg en Peldersveld", zegt onderwijswethouder Natasja Groothuismink. "Op dit moment is het voor kinderen uit die wijken aanzienlijk moeilijker om succesvol te worden dan in andere wijken in Zaanstad. Extra lessen vergroten de kans om later naar een middelbare school te gaan die het best bij hen past."

Ouders van de betreffende kinderen zijn tijdens ouderavonden voorgelicht over de extra lesuren. Volgens wethouder Groothuismink 'reageerden ze enthousiast' op het initiatief.

De kosten voor de 'verlengde leertijd', zoals de gemeente het noemt, komen voor rekening van de gemeente, het Rijk en het VSB-fonds. Voor ouders zijn er geen kosten aan de extra lesuren verbonden.

Actieplan

De extra lessen zijn onderdeel van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld, waarin de gemeente met scholen en andere partners de kansen van de jeugd uit de genoemde wijken op lange termijn probeert te vergroten.

Hoewel er 'altijd extra aandacht voor taal' zal zijn, krijgen de scholen de vrijheid om de extra lesuren in te vullen. Ook gymles, toneelles en les over gezond eten behoren tot de mogelijkheden.