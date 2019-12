CASTRICUM - De politie heeft gisteren een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen dat lag opgeslagen in een busje.

Waar het busje precies stond, is niet duidelijk. Het vuurwerk is door agenten in beslag genomen en er wordt een proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar.

Wijkagent Jacco Munster noemt het vuurwerk in een tweet 'gevaarlijk'.