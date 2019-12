Vermiste kat Poeli uit Amsterdam teruggevonden op boot naar Terschelling

De kat had zich verstopt onder de motorkap van een auto, meldt de Leeuwarder Courant. In eerste instantie werd er nog van uitgegaan dat het dier in Harlingen of op Terschelling zou wonen.

Maar de kat bleek een veel langere reis te hebben gemaakt. "Een collega was de kat kwijt. Die blijkt nu teruggevonden, op het dek van de veerboot van Harlingen naar Terschelling. Ze woont in Amsterdam. Katten zijn echt zulke eikels soms", schreef Rianne Meijer (redacteur bij LINDA) op Twitter.

Meegelift

Hoe Poeli op de veerboot is gekomen, blijft een raadsel. De eigenaar vermoedt dat het dier per ongeluk is meegelift in een auto of vrachtwagen.