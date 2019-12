Paarden gered uit vlammenzee in stal Halfweg

De brandweer heeft vannacht een brandende paardenstal moeten blussen aan de Batterijweg in Halfweg.

Rond 0.50 uur sloegen de vlammen al snel metershoog uit de stal, waarna een deel van de brandweerlieden direct begon te blussen en een andere groep probeerde de paarden te bevrijden via de staldeur.

Na ruim een uur was het vuur gedoofd. Het is niet duidelijk of alle paarden op tijd hebben kunnen wegkomen.