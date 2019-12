Linzi maakt roetveegpiet-poppen om te protesteren tegen Zwarte Piet

"Sinterklaas moet een feest zijn voor iedereen en Zwarte Piet is voor veel mensen kwetsend", zegt Linzi. Samen met een groep vrouwen is ze druk in de weer om zo veel mogelijk roetveegpiet-poppen te naaien. "We delen ze uit in winkels en laten ze op straat achter in de hoop mensen te inspireren", zegt Linzi.

Ze steunt de actie van harte. "Ik heb zelf meegemaakt dat kinderen naar mij wijzen omdat ze vinden dat ik op Zwarte Piet lijk", vertelt ze. "En dat is niemands schuld, want dat is hoe onze maatschappij is. Maar ik vind dat we dat moeten veranderen."

Ze gaan de straat op om de poppen uit te verspreiden. "We hopen dat de juiste persoon de pop meeneemt en stilstaat bij de boodschap", zegt Linzi. En hoe ziet het Sinterklaasfeest er over een paar jaar uit? "Ik wens dat het een feest is waar iedereen blij van wordt en waar kinderen en volwassenen van alle verschillende achtergronden van kunnen genieten."

Mensen die willen helpen met poppen maken, kunnen Linzi een mail sturen op linzimun@yahoo.nl.