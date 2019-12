Burgemeester Halsema bezoekt kazerne Amsterdam na tragisch ongeval: "We leven mee"

Bij het steekincident zijn twee brandweerlieden gewond geraakt. Een daarvan is overleden, vermoedelijk was er daarbij sprake van suïcide. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

"Diep respect"

Tijdens haar bezoek heeft Halsema met collega's van de slachtoffers gesproken. "Ik heb hen namens alle Amsterdammers laten weten dat we meeleven en diep respect hebben voor de heldhaftige en vriendschappelijke manier van handelen op een moeilijk moment", laat ze in een reactie weten.

Ze geeft daarbij aan contact te blijven houden met de commandant en 'betrokken te blijven bij de nasleep van dit ingrijpende voorval'.

Bespreken

Commandant Van Lieshout is zelf van plan om de komende dagen langs een aantal kazernes en staflocaties te gaan om het tragische voorval te bespreken.

"Wat er vanmorgen is gebeurd, heeft veel indruk gemaakt", stelt hij. "Allereerst gaat mijn medeleven en dat van mijn korpsleiding uit naar de nabestaanden en dierbaren. We wensen ook de ploeg die getuige was en de betrokken collega's en hulpverleners sterkte."

Medewerkers die behoefte hebben om over de gebeurtenis te praten kunnen volgens Van Lieshout terecht bij een leidinggevende, vertrouwenspersoon of maatschappelijk werker.