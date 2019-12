Pont over de Zaan moet van Wormerveer hotspot maken

WORMERVEER - Wormerveer staat nu nog niet bepaald bekend als hotspot. Maar als het ondernemer Leon Hamming ligt, verandert dat snel! Daarom heeft hij een plan bedacht: een pont over de Zaan, die Wormerveer met Wormer verbindt. Zo kunnen mensen een 'rondje Zaan' doen.

Het plan was een aantal jaar geleden nog ondenkbaar: "Ongeveer negen jaar geleden was dit een wat moeilijker gebied, met heel veel leegstand", vertelt Hamming. "Dus ik dacht, wat is nou een leuke reden om hier naartoe te gaan?'" En zo bedacht hij het 'rondje Zaan' en de veerpont.

NH Nieuws

Bewoners en ondernemers uit de buurt reageren ook enthousiast op het plan. "De verbinding tussen twee kanten is erg belangrijk. We hebben natuurlijk de brug en daar gaan de auto's over, maar het is leuk voor mensen die hier lopen dat ze ook de andere kant kunnen bekijken", zegt bakker Marco Moen.

Ook wethouder Halewijn van Wormerland heeft al enthousiast gereageerd op het plan: "De ontwikkeling van de Zaanoever is één van de speerpunten in het collegeprogramma van Wormerland. Een initiatief met een pontje over de Zaan kan mogelijkheden bieden aan inwoners en ondernemers en past ook in de visie die Wormerland heeft op het gebied van recreatie en toerisme. Wij zien de aanvraag van het initiatief graag tegemoet.”