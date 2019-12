Tweede Kamer wil dat door ongelukken geplaagde N9 wordt verbreed

JULIANADORP - De CDA-motie om te onderzoeken wat de kosten zijn voor verdubbeling van de N9 tussen Alkmaar en Den Helder is vanmiddag met brede steun aangenomen in de Tweede Kamer.

Dat schrijft onze mediapartner Regio Noordkop.

Het benodigde geld is met de motie in principe ook al toegezegd, wat betekent dat er nu ook echt stappen gaan worden gezet ten gunste van de bereikbaarheid van de Noordkop.

Een delegatie van de Helderse CDA-fractie was naar Den Haag gegaan om het belang van de motie en de regio te benadrukken 'met wie we maar te spreken kregen', aldus fractievoorzitter Harmen Krul. "Fantastisch dat het is gelukt, de motie kreeg steun van vrijwel alle partijen, dus dat is heel positief."