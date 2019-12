Julia schreef voor Mozes: "Hij kreeg de doodstraf omdat hij telefoons zou hebben gestolen"

Het is het waargebeurde verhaal van Mozes Akatugba uit Nigeria. Julia schrijft een brief aan hem tijdens een schrijfactie van Amnesty International. "Toen ik dat verhaal las, schudde dat me wakker. Het verhaal deed me zoveel en tijdens het schrijven werd ik zo boos en pissig, dat ik er een sarcastische brief van maakte."



Mozes is één van de gevangenen waar de brieven dat jaar naar toe gaan. Hij is zestien jaar als hij wordt opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht telefoons te hebben gestolen. Om hem te laten bekennen, wordt hij op de meest gruwelijke manieren gemarteld. Meer dan 800.000 mensen schrijven wereldwijd brieven voor zijn vrijlating. En dat loont: hij komt vrij. "Toen ik het las, werd ik zo onwijs blij", vertelt Julia. "Dan weet je opeens dat het ook werkt en dat je het niet alleen doet om iemand een hart onder de riem te steken of jezelf een goed gevoel te geven."