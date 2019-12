Laatste wens: Huizer nog één keer naar Zwolle om boek voor kleindochter te kopen

HUIZEN - Nog een keer een boek kopen voor zijn kleindochter. Dat was de laatste wens van de terminaal zieke Huizer Hans Laurentius (76). Zichtbaar geëmotioneerd zag hij die wens vandaag in vervulling gaan, met dank aan de Stichting Ambulancewens. Met een ambulance werd hij op zijn ziekbed naar zijn kleindochter in Zwolle gebracht om naar de boekhandel te gaan.

Dat Hans' laatste wens vandaag in vervulling ging werd razendsnel geregeld door dochter Nicola. Ze belde gisteren op naar de Stichting Ambulancewens om te kijken of het nog mogelijk was de laatste wens van haar vader uit te laten komen. Veel tijd was er niet. Nicola woont met haar man en dochter sinds 2004 in Zwolle. Ze is de liefde achterna gegaan. Vader en opa Hans kwam vaak op bezoek en bij elk bezoek aan Zwolle werd ook een bezoek gebracht de boekhandel Waanders. De kleindochter van Hans kreeg met elke gelegenheid een boek. "Altijd als we in de stad waren, dan maakte hij zo'n route dat wij langs de boekhandel kwamen en hij toch even naar binnen kon", vertelt dochter Nicola.

Dat is ook de reden dat Hans dit zag als zijn laatste wens voordat hij komt te overlijden: nog een keer met zijn kleindochter naar de boekhandel om een boek te kopen. Maar van Huizen even naar Zwolle gaan is niet makkelijk als je ernstig ziek bent. Dochter Nicola probeerde haar vader nog over te halen om een boekhandel iets dichterbij te kiezen, maar hij stond er op naar Zwolle te gaan.

De wens Vanmorgen werd Hans opgehaald in zijn huis in Huizen en werd hij met de ambulance naar Zwolle gebracht. In de boekwinkel is hij samen met zijn dochter en kleindochter richting de kinderafdeling gegaan. Zijn kleindochter heeft van zes verschillende boeken de achterflap opgelezen om te kijken wel boek opa het mooist vond. "Maar hij wist toch al welke hij ging kiezen. Hij heeft deel een en twee van deze serie gegeven en nu dus ook deel drie", aldus Nicola. Nadat het boek was uitgekozen, ging hij met de ambulance weer richting huis.