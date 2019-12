Oudste man van Huizen blaast 103 kaarsjes uit, met dank aan zijn 'golden girls'

HUIZEN - Als je het niet weet, zou je het zeker niet zeggen: Huizer Jan Nijmanting is meer dan honderd jaar oud. De nog kwieke Jan vierde gisteren zijn 103de verjaardag. Dat was reden voor een flinke verjaardagstaart.

Zo oud worden als Jan Nijmanting is een hele prestatie, zo weet hij zelf ook. Wat hem op de been houdt? Ongetwijfeld de hulp van zijn vijf 'golden girls', vijf buurvrouwen die leuke dingen met hem doen. "Er is er eentje net wie hij al jaren Rummikub speelt. Er zijn er nu vier bij gekomen die hem elk een ochtend ophalen om koffie met hem te drinken. Dat is geweldig."

Toch zit er ook een keerzijde aan zo oud worden. Jan is best vaak eenzaam, maar door bezoekjes van zijn familie en zijn 'golden girls' fleurt hij vaak op. "Zoals we nu zitten te praten is heerlijk, maar als ik alleen ben kan ik moeilijk tegen de muur gaan praten. Maar ja, dat moet ik accepteren", weet Jan.

Dochter Joke is hoe dan ook apetrots op haar vader. "Hij houdt het maar vol, echt ongelooflijk. In mijn omgeving heeft niemand meer ouders en ik ben eigenlijk de enige die nog een vader heeft."

Net zo oud als Jan

Dat Jan met zijn 103 jaar de oudste man van Huizen is, mag geen verrassing heten. Kersverse burgemeester van Huizen Niek Meijer liet de verjaardag van Jan niet ongemerkt voorbij gaan. "Als ik in dezelfde conditie zo oud kan worden, dan teken ik er voor", vertelde de burgemeester bij het bezoek.