Naar vrachtwagenbrand kijkende automobiliste raakt van de weg op A27 bij Eemnes

EEMNES - Een opvallend ongeluk vanmiddag op de A27 ter hoogte van Eemnes. Een automobiliste raakte met haar auto van de weg toen ze vermoedelijk al rijdend aan het kijken was naar een brandende vrachtwagen op de andere rijbaan.

De vrouw belandde in de kijkersfile op de A27 richting Almere die ontstond na de vrachtwagenbrand op de rijbaan in tegenovergestelde richting. Om nog onbekende reden raakte de vrouw van de weg, ze kwam met haar auto op zijn kant in de berm tot stilstand. De vrouw bleef ongedeerd.

Vastgelopen remmen

De vrachtwagenbrand aan de overkant van de weg werd op dat moment geblust door de brandweer. De wagen vatte vermoedelijk vlam voor vastgelopen remmen. Het vuur greep snel om zich heen, vooral omdat de vrachtwagen gevuld was met flinke rollen papier.