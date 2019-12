Ajax komt en dat is aan alles te merken bij Telstar: 1600 man op extra tribune

In 1978 speelde Telstar voor het laatst een officiële wedstrijd tegen het eerste team van Ajax. Het was het laatste seizoen van de Witte Leeuwen in de Eredivisie. De voorbereidingen waren destijds simpeler. Er worden tegenwoordig hogere eisen gesteld aan de veiligheid. Gemeente, KNVB, politie en brandweer kijken constant mee.

Historisch

Leenaars: "Er is steeds overleg met alle partijen. Dat verloopt heel prettig. Daardoor kijken we met een gerust hart uit naar de wedstrijd. Het is nu alleen nog de puntjes op de i zetten. En winnen natuurlijk. Pas dan is de wedstrijd wat mij betreft echt historisch."

De bouw van de extra tribune is waarschijnlijk donderdag klaar waardoor er al vrijdagavond tegen NAC mensen op kunnen zitten.