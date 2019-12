Amsterdam Kunstenares Phil Bloom: "Ik was een dwarsligger"

AMSTERDAM - In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van bekende Noord-Hollanders. Deze week is dat de Amsterdamse kunstenares Phil Bloom. Ze deed Nederland in 1967 op haar grondvesten schudden.



Ron Kroon, Anefo/Nationaal Archief

Biografie Naam: Phil Bloom Geboren: Berkel en Rodenrijs, 27 november 1945 Beroep: kunstenares, model

Nederland leerde kunstenares Phil Bloom kennen via het televisieprogramma Hoepla. Ze was in 1967 de eerste vrouw die naakt op tv te zien was. "Alles was toen heel truttig", zegt Phil, terugkijkend op die periode. "En ik was een dwarsligger, want naakt mocht absoluut niet."

Quote "Mijn probleem is dat ik van grote formaten hou" Phil bloom, kunstenares

Het atelier van Phil Bloom is precies wat je je voorstelt bij een kunstenaarsruimte. "Een heerlijke chaos, door de jaren heen", zo formuleert ze het pand zelf.

"Mijn probleem is dat ik van grotere formaten hou", zegt Bloom. Ter illustratie haalt ze een schilderij tevoorschijn uit een rek. "Helaas kan ik maar een klein gedeelte laten zien." Er staat een hertje op en een Mickey Mouse, twee van haar favoriete figuren. Tekenen op behang Ook toen de kunstenares nog klein was, werkte ze al het liefst op groot formaat. Ze herinnert zich dat haar meisjeskamer eens in de zoveel tijd een nieuw behang kreeg. Haar broer en zus mochten dan tekeningen maken op het oude behang. Phil: "Ik stond dan bovenop een stoel en werkte van boven naar beneden. Mijn broertje en zusje waren allebei aan het priegelen. Er zit dus iets in mijn bloed, want ik werk nog steeds in het groot."

Fotografie Fotograferen doet ze ook; niet digitaal, zoals de meeste van haar collega's, maar nog analoog. Het ontwikkelen van de foto's doet ze zelf, in haar eigen donkere kamer. Bloom: "Met schilderen ben ik heel traditioneel: olieverf op canvas. Geen acryl, of wat dan ook. En met fotografie is het eigenlijk precies hetzelfde. Ik voel me daar het beste bij."