Flink wat kilometers maken om te pinnen: enige pinautomaat in Andijk dicht

ANDIJK - Pinnen is in Andijk even geen optie. Althans, bij de pinautomaat niet. Want de enige pinautomaat van het dorp is dicht. Als gevolg neemt de vraag naar bijpinnen in winkels nu flink toe. Zo erg, dat sommige winkeliers daar vandaag geen contant geld meer hadden.

In Andijk staat één van de 470 pinautomaten die ABN Amro sluit. Het sluiten van de automaten is een landelijke en tijdelijke noodmaatregel van de bank, vanwege het toegenomen risico op plofkraken. De automaat stond naast een ingang van het winkelcentrum in Andijk. Nu zit daar een groot bord overheen. "Hij deed hem gewoon dicht, ik denk nu heb ik niks meer", grapt een Andijkse. Ze zag afgelopen zaterdag hoe de pinautomaat werd afgesloten. Zelf vindt ze het 'verschrikkelijk' dat ze niet meer kan pinnen in het dorp. "We kunnen eventueel wat extra's opnemen in de winkel. Verderop kunnen we alleen naar Enkhuizen, maar dat red ik niet met mijn scootmobiel."

NH Nieuws