Telefoon dodelijk slachtoffer aanrijding Plesmanlaan in Amsterdam spoorloos

AMSTERDAM - De telefoon van de 59-jarige man die vrijdagavond om het leven kwam bij een aanrijding op de Plesmanlaan in Amsterdam Slotervaart is verdwenen. De familie van het slachtoffer hoopt dat de smartphone snel wordt gevonden, omdat er veel foto's en telefoonnummers in opgeslagen zijn.

Samsung J5

De smartphone die hij bij zich had, een Samsung J5 in een zwarte flipcover, is na de aanrijding niet bij hem aangetroffen. "We hebben het de politie gevraagd en het ambulancepersoneel, maar niemand heeft de telefoon gevonden", zegt de dochter van de man.

"Het is voor ons heel belangrijk dat de telefoon terugkomt, want alle telefoonnummers, ook die van familie in het buitenland, staan erin", vertelt ze. "Het is heel dierbaar voor ons. Het is ook een van de weinige dingen waar nog foto's in staan. We hebben geen idee waar de telefoon kan zijn. De telefoon ligt niet op zijn werk. Hij was altijd zo nauwkeurig, hij was nooit iets kwijt. Na de aanrijding had hij zijn portemonnee wel op zak."