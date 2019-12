Geen passend onderwijs voor Abe (11) met autisme: "Al twee jaar niet naar school"

HOORN - Annemarie van Batum maakt zich zorgen over haar zoon Abe (11) die autisme heeft. Hij gaat al twee jaar niet meer naar school omdat er in West-Friesland geen passend onderwijs voor hem is.

Abe zat op SBO De Wissel in Hoorn, een basisschool voor speciaal onderwijs. Twee jaar geleden ging het daar steeds moeilijker, mede door de sociale structuren die in de klas steeds sterker werden. Abe werd gepest en raakte depressief, en had geen aansluiting in zijn klas. Ondanks dat Abe erg slim is, kon hij niet meer meekomen op school. Zodoende kwam hij thuis te zitten. "Abe's onderwijsbehoefte is complex", vertelt Mark Leek, directeur van De Wissel. "Hij heeft veel één op één begeleiding nodig en dat kunnen wij hem niet bieden." Tekst gaat verder onder de reportage met Abe en zijn moeder Annemarie.

NH Nieuws

Annemarie, de moeder van Abe, was vastberaden om een school of passend onderwijs voor Abe te vinden. Samen met de SBO ging ze op zoek. In West-Friesland kwamen ze geen gepast onderwijs tegen, maar in Amsterdam wel. Op de professor Waterinkschool bleek een groep te zijn waar Abe goed zou kunnen passen. Maar uiteindelijk kon hij daar niet terecht. "Abe kwam op een wachtlijst, omdat kinderen uit Amsterdam voorrang hebben op die plek. In de praktijk komt het er daarom op neer dat Abe nooit naar die school kan", vertelt Annemarie. Abe gaat nu dagelijks naar Leerwerkbedrijf Oostereiland, in de haven van Hoorn. Hier heeft hij dagbesteding. Hij wordt goed begeleid en het gaat daardoor redelijk goed met hem. Hij heeft het daar erg naar zijn zin.

Quote "De mensen hier zijn de aardigste van de hele wereld." Abe