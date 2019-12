Marc woont samen met zijn vrouw en zijn ex-vrouw in woonboot

AMSTERDAM - Samenwonen met je vrouw en je ex-vrouw. Je hoort het niet vaak maar voor de familie Paping in Amsterdam-West is het inmiddels normaal. Marc Paping bouwde bovenop zijn woonboot een extra verdieping voor zijn ex-vrouw Arianne, die jaren geleden ernstig ziek werd.

Een jaar nadat ze uit elkaar waren kreeg zijn ex-vrouw een herseninfarct. "Ze heeft maandenlang in coma gelegen", vertelt Marc. "Revalidatie heeft anderhalf jaar lang geduurd. Toen zei het revalidatiecentrum, we kunnen niets meer doen en ze moet naar een verzorgingshuis. Ik dacht, dat gaan we niet laten gebeuren."

Verdieping

Marc bouwde een extra verdieping op zijn woonboot aan de De Rijpgracht. Hij stopte met zijn baan en nam de zorgtaak op zich. Dat doet hij nu al twintig jaar. Inmiddels heeft hij een nieuwe vriendin, maar woont Arianne nog altijd boven de twee in de woonboot. Ze heeft alles opnieuw moeten leren en het gaat nu een stuk beter met haar.

"Ik herinnerde me helemaal niks meer", zegt Arianne. "Je kunt het je bijna niet voorstellen. Vergelijk mij maar met een baby. Een baby van drie maanden. Die weet ook niks. Zo heb ik alles, hier, weer opgebouwd. De woonboot is geweldig. Het is helemaal voor mij ingericht. Vroeger viel ik overal over, nu niet meer."