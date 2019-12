Omwonenden zijn zwerfafval bij Lidl Purmerend spuugzat: "De ratten buitelen over elkaar heen"

"De ratten buitelen in de ochtenden en avonden over elkaar heen op zoek naar eten"

"Ook de prullenbakken op hun eigen terrein puilen heel vaak uit en worden niet geleegd. Als de Lidl hier niets aan gaat doen, dan kom ik binnenkort met mijn groene kliko naar binnen rijden en deponeer ik daar al mijn afval", zegt Hans strijdvaardig.

Ratten

Ratten blijken ook een probleem te zijn. "De ratten buitelen in de ochtenden en avonden over elkaar heen op zoek naar eten. Logisch, want dat is niet zo moeilijk op dat terrein", zegt Hans. “Daarnaast heb ik begrepen dat er meer klachten over de rotzooi op het terrein zijn neergelegd bij de gemeente. Ik wil hier gewoon een oplossing voor."

De gemeente laat weten serieus bezig te zijn met de materie. Woordvoering van Lidl heeft tot op dit moment niet gereageerd op onze verzoeken tot een reactie.