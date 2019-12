Bloemen en het Dankjewel Diner voor boodschappenheld Willem

AMSTERDAM - Al jaren haalt Willem voor tante Hennie de boodschappen. Nu hij tijdelijk in een rolstoel zit, gaat Hennie bij hem langs om hem een hart onder de riem te steken met een bos bloemen.

Door een operatie aan zijn voet is Willem tijdelijk wat minder mobiel, maar doorgaans is hij de steun en toeverlaat van zijn tante Hennie. Vanuit Amsterdam-Noord gaat hij dan op pad om Hennie in Amsterdam West te voorzien van haring, boodschappen en sigaretten.