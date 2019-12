Klok afgebrand raadhuis Wormerveer terug op z'n plek: "Vanaf begin gezegd: die moet terug"

WORMERVEER - Lang werd gedacht dat 'ie in 1975 bij een verwoestende brand verloren was gegaan, maar sinds gisteren hangt de klok van het voormalige gemeentehuis van Wormerveer weer op z'n plek.

Ten tijde van de brand was het pand op de hoek van de Zaanweg en Stationsstraat al niet meer in gebruik als gemeentehuis: de zelfstandige gemeente Wormerveer was in 1974 namelijk opgegaan in de gemeente Zaanstad, waarmee het pand z'n functie was verloren.

Veertig jaar leefden Wormerveerders in de veronderstelling dat ook de klok in de as was gelegd, maar in 2015 bleek dat het uurwerk gespaard was gebleven. Sindsdien spant de Historische Vereniging Wormerveer zich in om de klok op 'ongeveer dezelfde plaats' terug te hangen.