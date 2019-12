Hilversums bedrijfspand omgekeerd in onderzoek naar fraude met gestolen elektronica

De aangehouden mannen zijn mannen van 51, 37 en 31 jaar. Waar ze precies vandaan komen, meldt de FIOD niet. Ook waar in Hilversum het bewuste bedrijfspand is, is onbekend.

De mannen worden verdacht van belastingfraude, witwassen, heling en verduistering in dienstbetrekking. De FIOD heeft bij de doorzoekingen beslag gelegd op administratie, digitale gegevens, een woning, contant geld, een auto en cryptovaluta.

Gegokt met half miljoen euro

De zaak kwam aan het rollen toen aan het licht kwam dat de 51-jarige man in kwestie in vier jaar tijd ruim 520.000 euro heeft ingezet op gokwebsites. De FIOD vermoedt dat dat geld afkomstig is uit handel in elektronica. De man heeft die inkomsten niet aangegeven en omdat het om een groot bedrag gaat, heeft de Belastingdienst melding gemaakt bij de FIOD.

Apparatuur gestolen en doorverkocht

Bij onderzoek door de FIOD bleek dat de 51-jarige man werkt bij een elektronicabedrijf. Het vermoeden bestaat dat hij de apparatuur waar hij in handelde heeft gestolen bij zijn werkgever. Dat zou hij samen hebben gedaan met de 37-jarige man.

De apparatuur werd geleverd aan de 31-jarige man die het vervolgens weer verkocht. Daarbij deed hij naar de Belastingdienst voorkomen dat het om tweedehands apparatuur ging. Door de slinkse handelswijze van het drietal is de Nederlandse schatkist ruim 1 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog.