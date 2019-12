Annie, Rietje en Hennie zetten zich altijd in voor de medemens

In het gezinsvervangend tehuis van Cordaan aan de Marcantilaan in Amsterdam wordt veel gelachen. Er wordt hard gewerkt, maar dat wil niet zeggen dat je geen lol mag hebben.

Zo is Hennie in de weer met een boormachine om een kleerhanger aan de muur te bevestigen en gaan Annie en Rietje met Francis naar de kelder. Daar zit de Ruilwinkel waar kleding, bestek en andere spullen klaar liggen om gesorteerd te worden. Wat stuk is kan weg, want het moet er mooi uitzien.