Bergenaar (32) opgepakt voor gewapende overval op supermarkt Alkmaar

De politie heeft een 32-jarige man uit Bergen aangehouden voor de overval op een supermarkt in Alkmaar, in april van dit jaar.

Op 10 april stapte een man de Aldi-vestiging aan de Vincent van Goghlaan binnen, bedreigde een medewerker met een wapen en eiste geld. Na een greep in de kassalade vluchtte hij de winkel uit. De politie kamde de omgeving uit, maar trof geen verdachte aan.

Overval op Aldi-supermarkt in Alkmaar: dader op de vlucht

Onderzoek leidde naar de 32-jarige verdachte die vanochtend in z'n woning in de boeien werd geslagen. Om mogelijk bewijsmateriaal veilig te stellen, is z'n woning doorzocht.

De man zit vast en is verhoord. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal bepalen of z'n voorarrest al dan niet wordt verlengd. De politie zet het onderzoek voort.