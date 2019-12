De Peiling: Ouderenzorg dreigt miljoenenstrop voor gemeenten te worden

Gemeenten luiden de noodklok over de rekening voor de hulp aan oudere inwoners. De kosten lopen enorm op terwijl de inkomsten dalen. Een miljoenenstrop dreigt. Vind jij dat Den Haag meer geld moet uittrekken voor ouderenzorg?

Langer thuis wonen Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stijgt de vraag niet alleen door de vergrijzing, maar ook door het Haagse beleid om mensen langer thuis te laten wonen. Ook een verandering in de manier waarop de eigen bijdrage voor thuiszorg wordt berekend speelt mee.

Meer ouderen Steeds meer ouderen doen een beroep op hun gemeente voor hulp in hun dagelijks leven. Gemeenten bieden hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uit een berekening blijkt dat er de komende jaren een groeiende groep ouderen een beroep op gemeenten zal doen voor hulp. Daardoor stijgen de kosten voor gemeenten jaarlijks met zeven procent.

Vanaf dit jaar kijkt de overheid niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor thuishulp op maat. Iedereen betaalt maximaal 17,50 euro per vier weken. De VNG heeft zich steeds verzet tegen het invoeren van dit systeem, uit angst voor een enorme toeloop. Die angst blijkt terecht. Het afgelopen halfjaar is het aantal thuishulp-cliënten sterk gestegen.

Terwijl de kosten voor de WMO jaarlijks met 7 procent stijgen, zien gemeenten door de lagere eigen bijdrage die ouderen moeten betalen hun WMO-inkomsten met 30 procent per jaar dalen. Dat dreigt voor gemeenten uit te draaien op een miljoenenstrop.

Ouderenorganisatie ANBO is niet verbaasd dat gemeenten zien dat hun WMO-budget ‘gierend uit de bocht dreigt te vliegen’. ANBO-directeur Liane den Haan zegt in het AD: ,"Wij vinden dat er veel meer moet worden ingezet op preventie, waardoor we voorkomen dat ouderen steeds meer zorg vragen. Daarom pleiten wij al jaren voor voldoende en geschikte woningen voor ouderen."

Moet het rijk met meer geld over de brug komen zodat gemeenten goede ouderenzorg kunnen leveren? Hoe is dat eigenlijk bij jou in de gemeente geregeld? En die geschikte woningen voor ouderen; waar zijn die?