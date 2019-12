Lachgas in het verkeer: een toenemend probleem, maar lastig te bewijzen

AMSTERDAM - Het was voor de politie glashelder toen een automobilist in Noord een ongeluk veroorzaakte nadat hij vermoedelijk lachgas had gebruikt. "Knotsknettergek en compleet bezopen", noemde de politie het. Maar daadwerkelijk bewijzen dat iemand lachgas op heeft is heel lastig, zeggen deskundigen.

Volgens advocaat Geertjan van Oosten is het lastig straffen op te leggen na gebruik van lachgas in het verkeer. "Het is geen verboden middel, het valt niet onder de Opiumwet. Maar het is een middel dat je minder alert kan maken. Als dat gebeurt mag dat niet. Maar hoe je zoiets bewijst, is heel lastig."

Steeds vaker rijzen er vermoedens dat verkeersongelukken worden veroorzaakt doordat er lachgas in het spel is. De politie doet nog onderzoek naar een dodelijk ongeval in Amsterdam Westpoort twee weken geleden, waarbij de bestuurder vermoedelijk ook onder invloed van lachgas was. Er werd een lege tank aangetroffen in de auto.

Zelfs als in de auto een lege tank wordt aangetroffen is dat niet voldoende bewijs. "Je kan niet in het bloed kijken, want het is er zo uit. Een agent moet iemand dus op heterdaad kunnen betrappen en zien dat iemand raar of onveilig rijdt."

Zorgen

Verslavingskliniek Jellinek maakt zich zorgen over het gebruik van lachgas in het verkeer. "Alcohol gaat niet samen met verkeer, lachgas ook niet", zegt Jacqueline Krouwel van Jellinek. "Je reactiesnelheid wordt lager. Effecten kunnen een uur of enkele uren na-ijlen."

In Den Haag wordt momenteel onderzocht of lachgas onder de Opiumwet kan gaan vallen zodat er beter kan worden opgetreden. Volgens Krouwel is dat nodig: "Je moet daar meer regels over maken. Een klein aantal mensen weet ook niet dat lachgas echt een drug is en dat het niet oké is om het te gebruiken in het verkeer."