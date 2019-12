Marechaussee zoekt meer burgers voor paspoortcontrole Schiphol

De Koninklijke Marechaussee is op zoek naar nieuwe burgers die aan de slag willen bij de grensbewaking op Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport en in de havens van IJmuiden en Hoek van Holland. Vorig jaar nam de marechaussee al burgermedewerkers aan om het tekort aan militair personeel aan te vullen. De nieuwe grensbewakers moeten al in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleid.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De speciaal opgeleide burgers worden ingezet tijdens zogenaamde piekmomenten, zoals in de drukke vakantieperiodes om de wachtrijen te kunnen verkorten. Bij de eerste proefperiode, die vorig jaar begon, was veel weerstand vanuit de Marechauseevereniging. De leden vonden de opleiding veel te kort om de grensbewaking van Nederland goed te kunnen uitvoeren. Op verzoek van de vakbonden werd de werving van de volgende lichting burger-grensbewakers tijdelijk stopgezet.

Gedeeltelijk dezelfde rechten

Volgens de Koninklijke Marechaussee is er in goed overleg met de bonden besloten om de tweede fase van de proefperiode in te gaan. Die fase duurt drie jaar. De nieuwe grensbewakers krijgen deels dezelfde rechten als volwaardige marechaussees, zoals het opnemen van verlof en pensioenopbouw, een eis van de Marechausseevereniging. De vakbond heeft wel nog zorgen geuit over de veiligheid van de burger-grensbewakers, omdat zij in een geval van een calamiteit niet hetzelfde zijn getraind als de militaire marechaussees.