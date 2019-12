DENK-raadslid haalt uit naar fractievoorzitter: "Vrouwonvriendelijk en intimiderend"

AMSTERDAM - DENK-raadslid Aysegul Kilic uit de gemeenteraad in Amsterdam uit in een brief naar haar achterban forse beschuldigingen aan het adres van fractievoorzitter Mourad Taimounti. Hij zou zich vrouwonvriendelijk, intimiderend en denigrerend naar haar hebben gedragen. De brief is in handen van AT5.

Kilic bevestigt de brief vorige week te hebben verstuurd. "Het afgelopen anderhalf jaar was voor mij een emotionele rollercoaster", zegt ze in een reactie. Ze is nog wel bij de partij aangesloten. Taimounti noemt de beschuldigingen 'lariekoek'.

Kilic was eerder betrokken bij de Amsterdams-Turkse partij M+, die partij ging later op in DENK. In 2018 kwam die partij voor het eerst in de Amsterdamse gemeenteraad met drie zetels.

Begin al mis

Volgens Kilic ging het vanaf het begin al mis. "We werden binnen korte tijd geconfronteerd met een houding van onze fractievoorzitter welke niet past binnen de lijn die onze partij voorstaat." Zo zou Taimounti niet deelnemen aan partijprogramma's en campagneactiviteiten en soms maanden niet verschijnen in de fractie.

Ze vindt dat DENK structureel te populistisch handelt. "Het tegen schenen schoppen en niet zoeken naar daadwerkelijke oplossingen. Omdat dit soort populistisch gedrag mensen uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet, heb ik me daar voor zover dat in mijn vermogen lag tegen geageerd en heb ik die lijn niet gekozen."

Intimiderend

Zelf heeft ze intimiderend en denigrerend gedrag van Taimounti moeten incasseren, stelt ze . "De vrouwonvriendelijke gedragingen overschreden vaak de grenzen van fatsoensethiek."

Ze heeft de problemen binnen de partij willen oplossen en daarover vele malen contact gehad met de partijtop, schrijft ze. Ze heeft onder meer mediation voorgesteld. Maar in plaats van daarop in te gaan, wil Taimounti haar het vice-fractievoorzitterschap ontnemen, zegt ze.

Oplossing

"Het is van belang dat dit probleem spoedig opgelost wordt", schrijft ze. "Hier staat het algemeen belang op het spel. We kunnen onze toekomst niet in handen leggen van narcistische personen die alleen het voeden van hun eigen ego als belangrijkste doel hebben."

Taimounti herkent zich volstrekt niet in de kritiek en noemt het lariekoek. "De mensen die mij kennen weten dat dit niet waar is. Ik wil er niet eens woorden aan vuil maken."

Numan Yilmaz, het derde raadslid van de partij, zegt dat hij de aantijgingen van Kilic niet gelooft. "Als zoiets gebeurd zou zijn, dan had ik het wel geweten. Nog eerder dan deze brief is uitgegaan. Ik weet ook niet of zij het echt heeft geschreven. Maar als het klopt, is het heel kwalijk."