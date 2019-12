Noord-Hollandse burgemeesters slaan alarm: "Agenttekort is een groot probleem"

Noord-Hollandse burgemeesters scharen zich massaal achter de oproep van hun ambtsgenoot Jos Wienen. Die vindt dat er niet alleen meer geld naar de politie moet, maar dat er ook moet worden gekeken naar creatieve oplossingen om het tekort aan capaciteit bij politiekorpsen op te lossen.

Zo zouden er in gemeente Zaanstad zo'n vijftien extra agenten nodig zijn om het tekort op te vangen. Voor nu kunnen die tekorten nog net opgevangen worden: "Maar het is wel krap en ik wil dat de zichtbaarheid van de politie op straat wordt gewaarborgd, dus daar zetten we op in." Ook burgemeester Hamming van Zaanstad vindt dat er structureel extra geld moet komen voor de politie. Daarnaast pleit hij voor meer opleidingscapaciteit. Op de korte termijn is hij het eens met zijn ambtsgenoot Wienen: er moet gedacht worden in creatieve oplossingen. "Zet de marechaussee en eventueel het leger in om bewaken en beveiligen vorm te geven, in plaats van dat je dat door de politie laat doen", aldus Hamming tegen NH Nieuws.

Quote "De politie is zo overbezet dat ze een beroep moeten doen op wijkagenten" ellen van der knaap, buurtpreventieapp kersenboogerd in hoorn

Wijkagenten naar spoedgevallen Burgemeester Nieuwenburg van Hoorn onderstreept de problemen die Wienen schetst in zijn brief. "Sinds 2018 is de bezetting van de tien basisteams gezamenlijk gezakt met ruim 120 fulltime banen. En we weten dat deze nog meer moeten zakken." Ook buurtbewoners als Ellen van der Knaap, die een Whatsappgroep voor buurtpreventie in haar wijk opzette, voelen het tekort aan blauw op straat. De wijkagent wordt opgeroepen voor spoedgevallen, waardoor hij minder in de wijk aanwezig kan zijn. Pilotenbende Misschien wel het meest schrijnende Noord-Hollandse voorbeeld is de politie-inzet rondom de Pilotenbende in Beverwijk en Heemskerk. Na een serie geweldsdelicten en mishandelingen richtte de buurt, die het ondertussen spuugzat was, een burgersurveillance op. Buurtbewoners zijn van mening dat meer 'blauw' op straat een preventieve werking zou hebben tegen het geweld in de plaats, maar die capaciteit is er simpelweg niet.

Quote "Het is spitsroeden lopen" burgemeester bert blase, heerhugowaard