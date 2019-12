ABN AMRO sluit helft automaten om plofkraakrisico

NOORD-HOLLAND - ABN AMRO heeft per direct 470 geldautomaten gesloten. Dat heeft de bank gedaan vanwege het toegenomen risico op plofkraken de laatste tijd. Het gaat om ongeveer de helft van alle geldautomaten van ABN AMRO. De maatregel is volgens de bank tijdelijk. Het is nog niet bekend om welke automaten het in Noord-Holland gaat.

Wel werd al eerder bekend dat er bijvoorbeeld in Alkmaar twee automaten verdwijnen. Het gaat om de pinautomaten aan de Vondelstraat en de Langestraat in het Alkmaarse centrum. Ook zijn er al twee in Enkhuizen en één in Bussum gesloten door plofkraken.

ABN AMRO doelwit

In negentig procent van de plofkraken de afgelopen twee jaar betrof het een ABN AMRO-automaat. Vorige week zei Geert van der Varst van ABN AMRO al tegen NH Nieuws dat het niet duidelijk is waarom. "De laatste jaren zien we dat plofkraken vaak in golfbewegingen gebeuren. Zo zijn de ING- en Rabobank-automaten ook een tijdlang doelwit geweest. De laatste twee jaar is ABN aan de beurt. Waarom? Geen idee."

Bij de 470 geldautomaten, 380 van ABN AMRO en 90 stuks die recent zijn omgebouwd tot een merkloze Geldmaat, is het geld verwijderd. De gesloten automaten zijn van een type dat de afgelopen tijd veelvuldig doelwit was van plofkraken.

Verschillende oplossingen

Volgens een woordvoerder zijn verschillende oplossingen mogelijk. Zo kan een ander type geldautomaat worden geïnstalleerd, maar ook kan in sommige gevallen aan een andere locatie worden gedacht. ABN AMRO gaat zo snel mogelijk in kaart brengen wat mogelijk is en op welke plaatsen de nood het hoogst is.

"We moesten een oplossing bedenken om de plofkraken tegen te gaan", aldus de woordvoerder van ABN AMRO. "Het is de bedoeling dat de automaten over een tijdje weer terugkeren. Maar wanneer dat is, is nog niet bekend."

Bekijk hier een overzicht van de gesloten geldautomaten.

Automaten in Amsterdam

Vorig week wer al bekend dat er zo'n tien geldautomaten worden gesloten in Amsterdam. De automaten worden buiten gebruik gesteld om de veiligheid van omwonenden te kunnen waarborgen.

ABN AMRO heeft op nog ongeveer 400 locaties geldautomaten van andere types. Die blijven wel in gebruik.