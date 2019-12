Flinke files rond Amsterdam door ongeluk en drukte

Zo ging het mis op de A10 van Knooppunt Coenplein naar Knooppunt Watergraafsmeer. Door een ongeluk aan het begin van de avond was er een vertraging van meer dan 40 minuten. Inmiddels is de auto geborgen en neemt de file weer iets af.

Door het ongeluk op de A10 loopt het ook vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van een half uur. Ook de andere kant op van de hoofdstad naar Hoofddorp staat er een flinke file van bijna 30 minuten.

Drukte A9

Ook op de A9 is het behoorlijk druk. Daar is het achteraan sluiten in de richting van Diemen. Er is daar een vertraging van bijna 40 minuten.