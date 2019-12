Na vier jaar trekt team stekker uit onderzoek naar dood Dascha Graafsma

HILVERSUM - Het onderzoeksteam dat de dood van de vier jaar geleden in Hilversum omgekomen Dascha Graafsma onderzoekt, trekt de stekker uit het onderzoek. Team Dascha Onderzoek stopt er per direct mee nu de familie van het destijds 16-jarige meisje een advocaat in de arm heeft genomen voor een 'juridisch traject'. Dat bevestigt Joey Roelofs, de leider van het onderzoeksteam.

Hoewel Team Dascha Onderzoek haar werk nu niet kan afronden, zegt dat volgens de onderzoekers niets over wat er tot nu toe is bereikt. "Alle onderzoeksstappen die wij al hebben uitgevoerd verliezen, door ons terug te trekken, niets aan geloofwaardigheid, zodat in de toekomst geen afbreuk kan worden gedaan aan het door ons uitgevoerde onderzoek. Wij hopen oprecht dat de waarheid voor Dascha zegeviert en dat in de toekomst dit soort jarenlange particuliere onderzoeken niet meer nodig zullen zijn, maar dat diegene(n) met de verantwoordelijkheid zijn verantwoordelijkheid neemt."

Second opinion

Aanleiding voor de nabestaanden van Dascha om een andere koers te varen, heeft te maken met het feit dat het nog zeker tot maart kan duren voordat de forensische second opinion van het Openbaar Ministerie op tafel ligt. Dit tot grote teleurstelling van de familie van Dascha. Wat de nabestaanden van Dascha precies voor ogen hebben met de 'juridische stappen' is niet bekend.

De second opinion wordt gedaan sinds de Dascha-onderzoekers afgelopen voorjaar een rapport publiceerden. Hierin onderbouwden zij dat er veel te snel is geconcludeerd dat Dascha zich eind november 2015 zelf van het leven beroofde op het spoor bij Hilversum. Het nieuwe forensische onderzoek naar de dood van Dascha moet er toe leiden dat het onderzoek wordt heropend.

Beschikbaar

De onderzoekers naar de dood van Dascha Graafsma laten verder weten wel beschikbaar te blijven voor de familie van het meisje als het proces daar om vraagt.