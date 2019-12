Maximumsnelheid gaat op 16 maart omlaag

NOORD-HOLLAND - De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de Nederlandse snelwegen gaat vanaf 16 maart in. Dat laat de NOS weten, naar aanleiding van een brief die minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

De beslissing kon niet per direct in gaan, omdat er tijd nodig is om alle borden aan te passen, aldus de minister. De nieuwe borden worden waarschijnlijk tussen 12 en 16 maart geplaatst. Daarna is de snelheidsverlaging een feit.

Een aantal weken geleden besloot het kabinet om de snelheid overdag te beperken tot 100 kilometer per uur. Dit besluit werd genomen om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen.

Al jaren onder druk

Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt door onder meer de uitstoot van de agrarische sector en het verkeer, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk.