Ondernemingsraad Tata Steel slaat alarm om communicatie

IJMUIDEN - De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich ernstig zorgen over de communicatie vanuit de directie van het staalbedrijf. Dat schrijft de centrale or maandag in een brief aan medewerkers.

De ondernemingsraad voelt zich vooral overgeslagen bij de bespreking van het transformatieplan van Tata Steel. Dat wordt over twee weken besproken in de Europese ondernemingsraad. Daarna zal een onafhankelijke partij het plan beoordelen. De vertegenwoordigers van het personeel worden in dit stadium niet geraadpleegd.

Conceptuele plannen

Het hoofdkantoor van Tata Steel beweert dat het transformatieplan in detail besproken is met de directie van de Nederlandse tak. Volgens de or was de directie "slechts op hoofdlijnen betrokken bij de conceptuele plannen".

Ook is de or "ontstemd" over de uitspraken van topman Henrik Adam in een interview met Het Financieel Dagblad. De bestuurder zei toen dat IJmuiden slechter presteert dan eerder gedacht. Ook beweerde hij dat er geen geld vanuit de Nederlandse tak naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Volgens de or bestaan er wel onderlinge geldstromen.

Ontslagen

Vakbonden als FNV klaagden al eerder over ontbrekende uitleg over de aanstaande ontslagen in IJmuiden. De onderneming wil een streep door zo'n 1600 banen zetten.