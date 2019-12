Mevrouw Koelman is met haar 104 jaar de oudste inwoonster van Hoorn

HOORN - De oudste inwoonster van Hoorn is vandaag 104 jaar oud geworden. Mevrouw Koelman vierde vandaag deze bijzondere verjaardag in zorgcentrum Wilgaerden, waar ze woont.

Op deze bijzondere dag kwam de burgemeester natuurlijk ook nog even langs voor een speciale felicitatie. "Mevrouw Koelman is 104 jaar geworden en daar ben ik hartstikke trots op. Als je ziet hoe vitaal en gezond ze nog is, vind ik dat fijn om te zien", vertelt burgemeester Nieuwenburg.

Ook haar dochter vond het een bijzondere dag: "Ja, ze is 104 geworden. Wanneer hoor je dat nog tegenwoordig?" Oorspronkelijk komt mevrouw Koelman uit Amsterdam, maar ze is een paar jaar geleden naar Hoorn verhuist om dichter bij haar dochter te kunnen zijn. Daarnaast is ze gek op Hoorn en gaat ze graag met haar dochter langs de winkels wandelen, of zelfs langs het IJsselmeer.

In het verzorgingstehuis vinden ze het gezellig met mevrouw Koelman. Ze hopen daar zelfs dat ze 110 jaar mag worden.