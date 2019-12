Leerlingen hebben eindelijk hun veilige schoolbrug: "Heel belangrijk en blij dat 'ie er is"

BROEK OP LANGEDIJK - Het duurde alles bij elkaar nog bijna twee jaar, maar nu is 'ie er ook: de zo gewenste schoolbrug bij twee basisscholen in Broek op Langedijk. Leerlingen namen zelf het initiatief voor de 'langzaamverkeerbrug', omdat ze de verkeerssituatie bij school niet langer veilig vonden.

De leerlingenraad van De Phoenix en De Koolvlet mag trots op zichzelf zijn. Ze vonden de verkeerssituatie bij school gevaarlijk en bedachten een plan om dat te verbeteren. 's Ochtends en in de middag is het een grote drukte met auto's, fietsers en lopende leerlingen bij de Keppelsloot. Iedereen moest over één brug, en dat levert onveilige situaties op.

Een eigen brug tussen het schoolplein en een parkeerplaats zou die verkeersstromen uit elkaar kunnen halen. Met dat idee voerden ze actie tot in het gemeentehuis en lobbyden bij raadsleden en de wethouder voor hun brug. Die is er nu. Geen luxe ontwerp, maar een 'simpele' brug die door gemeente is betaald.