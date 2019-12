Kortenhoefse boeren mogen toch niet zelf plannen maken voor hun eigen grond

In een brief van de wethouder werd de suggestie gewekt dat de gebieden Weersloot (ten zuiden van de Nieuw-Loosdrechtsedijk), Kortenhoef-Oost, Kortenhoef-West en het Stergebied allemaal zelf met een plan voor hun gronden mogen komen.

Plan

In de regio moet 800 hectare nieuwe natuur worden aangelegd. Dat moet bijdragen aan de natuurdoelen van de rijksoverheid, die er onder meer voor moeten zorgen dat schadelijke uitstoot wordt verminderd. Dit betekent dat tientallen boeren en particuliere grondeigenaren hun grond of anders moeten inrichten, het overdragen van de grond aan de provincie of een tussenvariant. De grondeigenaren voelen zich met de rug tegen de muur gezet en geven aan dat ze zelf niet worden gekend in de plannen.