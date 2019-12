Politievakbond wil dat burgemeesters keuzes maken over taken politie

De politie heeft er volgens politievakbondsvoorzitter Gerrit van de Kamp de afgelopen jaren steeds meer taken bijgekregen. Hierdoor is niet meer genoeg capaciteit om alle taken correct uit te voeren. Burgemeester Wienen van Haarlem waarschuwde daar vandaag voor in een brandbrief aan zijn commissie bestuur: "Voorbeelden hiervan zijn het schrappen van verkeerscontroles, het stilleggen van onderzoeken in de opsporing en het inzetten van wijkagenten op noodhulpdiensten, waardoor zij minder de tijd hebben om in hun wijk te zijn", schrijft Wienen.

Verloven ingetrokken

Ook met het intrekken van verloven kan de politie het niet bijbenen. En dan komen er volgend jaar nog een aantal grote evenementen bij, zoals de Grand Prix van Zandvoort, waar politieagenten uit heel Noord-Holland voor ingezet worden.

"De druk op de politie in Noord-Holland is de afgelopen twee, drie jaar enorm toegenomen. Dan gaat het om taken in het kader van het bewaken en beveiligen van burgemeesters en advocaten of allerlei andere mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van zware criminaliteit", vertelt Van de Kamp.

"We zien natuurlijk ook dat er veel meer demonstraties zijn, en veel meer evenementen. De druk op de politie is vele malen hoger dan dat we mensen hebben."