Bobbie (8) en Heavenly (9) zamelen met straatoptreden geld in voor zieke egeltjes

De twee dierenliefhebbers showden hun kunsten op straat. Daarmee vielen ze flink in de smaak, want voorbijgangers doneerden maar liefst 85,96 euro.

Volgens Natascha Grootscholten, de moeder van Bobbie, zat de dierenliefde er bij haar dochter al vroeg in. "Wij wonen tegenover het water, waar veel muskuseenden zitten", vertelt ze aan NH Nieuws. "Die helpt ze al een tijdje door ze bij te voeren. Omdat ze mede daardoor veel buiten is, kwam ze allemaal egeltjes tegen."

Straatoptreden

In de zomer is dat geen probleem, maar in de winter horen de diertjes hun winterslaap te doen. Het feit dat ze wakker zijn, is geen goed teken. "Toen Bobbie dat hoorde, besloot ze eigenlijk meteen om geld in te zamelen", aldus Natascha. "Samen met haar beste vriendin Heavenly, die ook een groot hart voor dieren heeft, heeft ze toen een liedje geschreven en zijn ze gaan optreden. En dat ging best goed!"

Het opgehaalde geld is vorige week naar De Toevlucht in Amsterdam gebracht. Daar waren ze ontzettend blij met de inzet van de meiden. "En ook Bobbie en Heavenly vonden het fantastisch. Ze kregen een rondleiding en mochten zelf ook een egeltje vasthouden!"