Winnaar NHN Business Awards is 'blij en trots op Den Helder'

In Heiloo zijn vrijdagavond de jaarlijkse NHN Business Awards uitgereikt aan verschillende Noord-Hollandse bedrijven. De grote winnaar van de avond is fustleverancier KeyKeg uit Den Helder.

Het bedrijf uit de Noordkop wist in de categorie 'MKB Groot bedrijf' de deskundige jury te overtuigen met haar duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf fabriceert plastic recyclebare fusten voor dranken. Daarmee volgt het Vomar Voordeelmarkt op; de winnaar van vorig jaar.

Trots op Den Helder

Anita Veenendaal is ceo bij het winnende KeyKeg en nam de prijs met veel plezier in ontvangst: "Ik ben heel erg blij, ik ben vooral heel erg trots dat met het winnen van deze prijs het thema duurzaamheid en hoe we omgaan met plastic onder de aandacht wordt gebracht."

KeyKeg levert niet alleen fusten, maar zorgt ook zelf voor de kringloop van het plastic. Miljoenenbedrijf KeyKeg groeit als kool maar blijft de Noordkop trouw. "Mensen vragen mij weleens waarom wij in Den Helder zitten. Ik ben juist trots op Den Helder. We zitten daar, op het middelste puntje van de aarde, heel centraal als je aan 90 landen levert. Kooypunt is dan een mooi industrieterrein."

Kroon op het jaar

Sloopbedrijf C.A. de Groot uit Alkmaar won in de categorie 'MKB Midden bedrijf.' Het familiebedrijf zag een droom uitkomen. "Een kroon op het jaar en dat terwijl we ons 65-jarig jubileum vieren." Het Alkmaarse restaurant Soepp (met dubbel p) dat biologische en vegetarische soepen serveert won de NHN Business Award voor 'MKB Klein bedrijf.' Eigenaresse Sophie Rooker – van der Horst van Soepp: "Ik had het niet verwacht, dus ik ben blij en echt super trots."

Tranen

Thirza Schraa won met haar fitnessbedrijf Fit20 de NHN Publieks Award en was zo blij dat de tranen in haar ogen sprongen. "As je alles achterlaat in Zwolle, vervolgens drie jaar in Alkmaar zit en er alles voor doet en dan deze prijs: Ik ben flabbergasted. Dank aan iedereen die mij heeft geholpen."

Erkenning

Maru Systems, het bedrijf uit Zuidoostbeemster van de 'groene' aggregaten op zonne-energie, won de prijs NHN Thema Award Energie & Duurzaamheid. Managing director Ruud Kraakman is intens blij: "Dit is erkenning voor ons werk, we hebben hier jaren naar toegewerkt, en dan is het mooi dat je zo'n prijs wint." De Pitch-award voor de beste pitch van de avond ging naar machineproducent HGG uit Wieringerwerf.