Test met NL-Alert: hard alarmgeluid, maar niet overal ontvangen

Het vorige controlebericht dat op 3 juni is verzonden, werd door ruim 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen. Het bericht was in juni voor het eerst ook op reclameborden te zien.

Het NL-alert wordt in noodgevallen verstuurd als melding voor een ramp, crisis of een ander incident. Het controlebericht van vandaag gaat eruit om de ervaringen met een alert en het bereik van de melding te meten.

Het NL-Alert werd in Noord-Holland onder meer gebruikt tijdens de brand in het voormalige gemeentehuis in Obdam gisteren, maar ook bij grote drukte tijdens het kijken van de Europa Leaguefinale in Amsterdam. Tijdens de laatste gebeurtenis kwam de alarmmelding bij sommige smartphonegebruikers door een technisch probleem negen keer aan.