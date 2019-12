De Peiling: Energierekening wordt nóg duurder

De energierekening gaat vanaf 2022 zeker 60 euro per jaar meer kosten, waarschuwt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Mogelijk wordt de verhoging vanaf volgend jaar in stappen ingevoerd. In januari steeg de energierekening al gemiddeld met ruim 200 euro per huishouden per jaar. Wordt de energierekening onbetaalbaar?

Stijging netbeheerkosten

De hogere kosten komen ook nog eens bovenop de verwachte hogere energiebelastingen op gas in de komende jaren, schrijft De Telegraaf. Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk, won onlangs een rechtszaak. Het bedrijf mag nu met terugwerkende kracht hogere kosten van investeringen in het netwerk doorberekenen.

Groene stroom

"De voortdurende stijging van de netbeheerkosten is onvoldoende in beeld bij politiek Den Haag", legt de VEH uit. Volgens de organisatie veroorzaken vooral de extra investeringen in het elektriciteitsnetwerk de hogere kosten. Die investeringen zijn nodig voor de aansluiting van zonneparken en windmolens op het elektriciteitsnet.

Wat vind jij?

Heb jij begrip voor alweer een extra schepje bovenop je energierekening om het elektriciteitsnetwerk beter geschikt te maken voor zonnepanelen en windmolens? Of is de rek inmiddels wel uit je portemonnee en wordt de energierekening langzaamaan onbetaalbaar? Kan die hogere belasting die we toch al gaan betalen op gas niet gebruikt worden voor de verbetering van het stroomnetwerk?