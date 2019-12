Gemeente Amsterdam huurt beveiligers in om plofkraken en overlast te voorkomen

De beveiligers parkeren hun busjes telkens enige tijd in de buurt van geldautomaten. AT5 kwam een van de busjes vannacht rond 4.00 uur tegen op de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. Het beveiligingsbedrijf wordt door de gemeente ingehuurd, zo bevestigt een woordvoerder van burgemeester Halsema.

Extra maatregelen

"Het is onderdeel van het jaarlijkse Donkere Dagen Offensief", zegt hij. "De gemeente en politie nemen dan een aantal extra maatregelen. Van 17:00 tot 23:00 zetten we particulier toezicht in op onder andere winkelstraten en pleinen in het kader van overvalpreventie. In de nachturen zetten we hen in op geldautomaten (in samenwerking met de banken), maar ook op overlastlocaties."

Vorige week dinsdag kondigde Halsema al aan de 'inzet van particuliere beveiligers' te overwegen. Dat schreef ze in een brief over het tekort aan agenten in de stad. De beveiligers zouden 'kunnen helpen bij het verminderen van het capaciteitsprobleem en daarmee de druk op de politie verlagen'.

2017

Vorig jaar zijn er tijdens het Donkere Dagen Offensief geen particuliere beveiligers ingezet. In 2017 gebeurde het wel. Het beveiligingsbedrijf werkt ook voor de gemeente Almere in de wintermaanden.