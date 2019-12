Stichting organiseert speciale kerstlunch voor kwetsbare ouderen in het Gooi

De stichting zet zich in voor kwetsbare ouderen en Belinda Huiden-Lammers doet dat in Blaricum, Eemnes en Laren. "Eenzaamheid is overal een probleem, dus ook hier. Maar het nog altijd een taboe, dus we roepen nu de hulp in van anderen om met kerst een volle lunchtafel te krijgen," vertelt ze.

Een van die ouderen is Tineke van Fulpen, die geniet van haar lunchmaaltijd. "Geroosterd brood met zalm, dat eet ik thuis niet hoor. Echt heerlijk." Ze neemt deel aan één van de reguliere lunches van Stichting Met je hart in Eemnes. "Ik ben niet eenzaam, maar zit wel veel thuis. En ik vermaak me wel, bijvoorbeeld met tv-kijken, maar dit is een welkome afleiding."