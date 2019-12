Zaak Holleeder mogelijk verplaatst vanwege 'partijdigheid Amsterdam'

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam beslist vandaag of de strafzaak in hoger beroep tegen Willem Holleeder in de hoofdstad blijft, of wordt ondergebracht bij rechters elders in het land. Holleeder is bang dat 'Amsterdam' niet meer onbevangen naar zijn zaak kan kijken en wil daarom uitwijken naar - bijvoorbeeld - Den Haag.

Het Amsterdamse hof oordeelde in het grote liquidatieproces Passage eerder over misdrijven waarvoor Holleeder nu in hoger beroep terechtstaat. Holleeder was in Passage geen verdachte, maar figureerde wel volop in dat kolossale dossier. Volgens het hof behoorde hij tot dezelfde misdaadgroepering als Dino Soerel, die in Passage levenslang kreeg opgelegd.

De rechtbank veroordeelde Holleeder in juli in zijn eigen zaak tot levenslang. Hij is schuldig bevonden aan het geven van opdrachten voor liquidaties, waaronder die van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Die dossiers speelden ook in Passage een hoofdrol. Volgens Holleeders advocaat heeft de rechtbank stevig op de Passage-uitspraak van het hof geleund toen zij Holleeder veroordeelde.

'Onderbuikgevoel'

Het Openbaar Ministerie wil dat de zaak-Holleeder 'gewoon' in Amsterdam blijft. Holleeder en zijn raadslieden laten zich volgens het OM leiden door "een onderbuikgevoel". Dat er bij het Amsterdamse hof geen rechter meer te vinden is die onbevangen over de verdenkingen tegen Holleeder kan oordelen, is volgens het OM onzin.